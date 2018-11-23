"الفكر المتشدد وتدمير الوعى" محاضرة بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "الفكر المتشدد وتدمير الوعى" ضمن برنامج الفرع فى مواجهة العنف والإرهاب ألقتها سالى الشربينى بمدرسة أم المؤمنين، ضمن نشاط بيت ثقافة القنطرة شرق، تحدثت فيها أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الدولة هو التطرف والفكر المتشدد والعنف، والتطرف دوافع مكبوتة في اللاشعور التي تعمل بطريقة تدمير وعي الفرد وإدراكه وتوجيهه بشكل سلبى فغريزة الموت هدفها التدمير والقتل والتخريب وتفكيك الكائن الحي.



وفى مكتبة القصاصين تم تنفيذ محاضرة بعنوان محاضرة تحت عنوان "ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر الإسلامى" بمدرسة القصاصين الثانوية الصناعية، حاضرها د. حسن مصطفى شحاته بوزارة الأوقاف، تحدث عن احترام قواعد الحوار ومنهجه قد لا يصل إلى توحيد الرأي لأن الاختلاف من طبائع العقول.



وتابع: قد كان الفقهاء والمحدثون يختلفون دون أن يكون لاختلافهم أي أثر في العلاقات الطيبة القائمة بينهم.



وفى مكتبة على الراعى تم عرض فيلم كرتون للأطفال بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة.