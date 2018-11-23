"محاربة التطرف الفكري" بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية محاضرة بعنوان "محاربة التطرف الفكري" في بيت ثقافة سنديون للشيخ إبراهيم صلاح الصباغ، والذي تحدث فيها عن محاربة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل وضرورة تنقية المناهج ووسائل الإعلام من رسائل الكراهية والتطرف.



وفي مكتبة د. إبراهيم حلمي بالبقاشين عقدت ورشة حكي لطلاب مدرسة مجمع الصباحي لكتاب "حكايات السيدة بنها" للروائي فؤاد مرسي، وهي دراسة أنثروبولوجية لمدينة بنها، يشير الكاتب فى مقدمة كتابه إلى أن هذه الأوراق تمثل مجموعة من القراءات والحكايات والمواقف التى تعين على الإحاطة بسيرة هذا المكان وناسه وتجلياته عبر فصول التاريخ بعضها نتاج تجارب وبحوث شخصية وبعضها أثر أن يعرض له وفق وروده فى الكتب المختلفة التى انشغلت بأمر هذا المكان.



وفي بيت ثقافة القلج نُفذت مسابقة ذهنية للأطفال، تهدف إلى زيادة المهارات العقلية لدى الأطفال.



وتحت عنوان "أعياد الطفولة" نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة للدكتورة نهاد مرزوق عبد الخالق، والتي تحدثت عن عيد الطفولة والهدف منه وكذلك حقوق الطفل في المواثيق الدولية والتي تكفل له مجموعة من الحقوق ليعيش حياة سوية تجعل منه شخصًا نافعًا للمجتمع.



كما نظم بيت ثقافة الخانكة احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمنت محاضرة ألقاها الشيخ السيد الخياط، تحدث فيها عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته وكيفية الحفاظ على سنته صلى الله عليه وسلم، كما قدم مسرح الهواة اسكتش مسرحي يحث على التمسك بتعاليم الإسلام.



كما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة الخانكة محاضرة للاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي، حاضرتها سارة عماد.