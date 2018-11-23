وزير الخارجية الروسي يلتقي الرئيس العراقي في روما

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الإيطالية روما بالرئيس العراقي برهم صالح في اجتماع مغلق.



وذكرت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، أن لافروف التقى اليوم أيضا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.



وكان مصدر من الوفد الروسي إلى المؤتمر الدولي"البحر الأبيض المتوسط ــ حوار روما " قد أعلن أن لافروف ينوي لقاء المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، ووزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والياباني تارو كونو.



يُذكر أن الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يعقد لافروف اليوم الجمعة محادثات مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، ويشارك في المؤتمر السنوي "البحر الأبيض المتوسط ـ حوار روما ".