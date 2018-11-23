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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:18 م

ليست صهيونية.. دراسة أزهرية تكشف أصل نجمة داوود

نجمة داوود
نجمة داوود
نعمات مدحت
dostor.org/2407593

قال الدكتور محمد سالم مدرس التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، لا شك فيه أن الأثار والفنون جزء لا يتجزأ من تاريخ أي أمة ومن تراثها وذكراتها، وأي محاولة لطمس هوية تلك الأمة أو العبث بماضيها أو السطو على تاريخها هي بلا شك عملية اغتيال وجريمة كبرى والسكوت عنها جريمة أكبر.

وأضاف خلال دراسة أجراها لنيل درجة الدكتوراه، من هنا ومن هذا المنطلق جاءت بعض أجزاء رسالتي للدكتوراه لتزيل اللثام عن هذا العبث وتضع أمام القاريء الحقيقة كاملة في العديد من القضايا التى ناقشتها فصول الرسالة والمعنونة بـ ( الهجرات المشرقية إلى مصر وأثرها في الحياة الفنية إبان العصر المملوكي ) ومن بين القضايا التي ناقشتها فصول ومباحث الرسالة قضية النجمة المسدسة أو ما تعرف خطأ بنجمة داود.

وتابع: وجدت تلك الزخرفة في العديد من العمائر والتحف الإسلامية منذ القرون الأولى من الهجرة، وأقدم نموذج باق لتلك الزخرفة منبر عقبة نافع الذي صنع في العراق سنة 248 هـ 862م، أما ما يدعيه اليهود من كون تلك النجمة من تراثهم وأن من استخدامات دواد وسليمان عليهما السلام فلا أساس له من الصحة، لأنه بالبحث في التوراة لا يوجد ذكر لتلك النجمة مطلقا، وتبقى الإشكاليتان الأولى أصل النجمة والثانية كيف انتقلت للصهاينة؟.

وأشار "سالم" أنه أصل النجمة المسدسة فالذي أميل إليه أنها مصرية قديمة، منها مثلا ما هو موجود بسقف مقبرة سنفرو، وللنجوم مدلولات كثيرة في الحضارة المصرية القديمة من أهمها وجود المبدأ السماوي نتر (neter) الذي تجسد وتجلى على الأرض وقد أتسمت العقيدة المصرية القديمة بسمات النجومية فمن النصوص الدالة علي ذلك هذا النص والذى جاء فيه " سوف تتجلى في هيئة نجمة وكأنك أحد الألهة النجوم".

وأوضح أنه قد نشرت جريدة الأهرام في ديسمبر سنة 2010، مقالا بعنوان " الباحثون يؤكدون: النجمة السداسية مصرية " جاء فيه: ((لدكتور سعيد محمد ثابت الباحث الأثري ورئيس جمعية محبي الآثار المصرية أكد أنه تم اكتشاف هذا الأثر بإحدى المقابر الأثرية الموجودة بمدينة أون عاصمة مصر فيما قبل الأسرات وهي بمنطقة عين شمس والمطرية، وأن صاحب المقبرة كما ورد عن المصري القديم هو كاهن المراسم بالمعبد الكبير بالمدينة، حيث وجدت لديه مجموعة من خبز القربان يتكون من3 أرغفة بأحجام مختلفة أولهم يحمل خاتم الملك وهو غطاء الرأس الملكي، وثعبان الكبري الملكية وكان يزين جبين الملك، والرغيف الثاني ويحمل بصمة قاعدة العصا الملكية أو الصولجان.

واستكمل: أما الرغيف الثالث وهو أصغرهم حجما فيحمل الرمز الشخصي للملك، وهو النجمة السداسية، ويوجد منفردا في صندوق خاص به ذي غطاء شفاف ليظهر ما بداخله، وكان هذا الخبز من الوجبات المقدسة التي عرفتها العقيدة المصرية القديمة قبل أن توجد العقيدة اليهودية أو المسيحية.

وأكد "سالم"، أنه يرجع السبب في وجود هذا الأثر كما يقول الباحث أن الملك ثيش قدمه قربانا للمعبد الكبير في مناسبة دينية أو نذر لحادث أو فعل معين حيث أمكن العثور علي بعض الأدلة التي تشير إلى أن الملك أمر بصنعه، ثم ختمه بالشارات الملكية، وسلمه لكاهن مراسم المعبد الكبير ليوضع في موضع القرابين بالمعبد، لتصبح عادة وطقسا بعد ذلك خاصا بالمملكة، لذا احتفظ به كاهن مراسم المعبد للتبرك به كأول خبز للقربان قدمه الملك للمعبد، ثم احتفظ به في مقبرته للتبرك به، واثبات اشتراكه الفعلي في هذا الطقس وأول نوع من هذا الخبز المقدس.

واستشهد ما قالته الباحثة مها صلاح عضو الجمعية أن الإسرائيليين سطوا علي هذا الرمز المصري وهو النجمة السداسية، ليثبتوا أحقيتهم في أجزاء من مصر، حيث هدفهم لتكوين دولة من النيل إلى الفرات فاستحوذوا على هذا الرمز برغم أنه رمز وثني، وأن المرجح أن الإسرائيليين اختاروا هذا الرمز المصري القديم ولهذا الملك الفرعوني لأنه اقتصر علي العماليق في أرض الشام ليؤمن بالله في مصر متشابها مع ما قام به اليهود بحربهم في عصر النبيين داوود وسليمان عليهما السلام.

وقد نقلها المسلمون عن الحضارة المصرية وطوروا في شكلها وزخرفتها وزينت بها عمائرهم وكتبهم وتحفهم بدليل ما عثر عليه من تحف وعمائر متقدمة تشتمل علي تلك النجمة منها المنبر المذكور ومنها خانقاة أيدكين البندقداري بمصر وغيرها من العمائر والتحف، ولعل في ولع المسلمين بتلك النجمة تأثرهم أولا بالحضارات السابقة وثانيا لأن تلك النجمة لها أصل في كتاب الله فهي إشارة للإيام السته التي خلق الله فيها السماوات والأرض قال تعالى (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) وغيرها من الآيات.

وقال سالم: تبقي القضية الأخري وهو انتقال تلك الزخرفة إلى الثقافة أو الهوية الصهيونية، وقد أفرد الدكتور المسيري رحمه الله مطلبا خاصا للحديث عن تلك النجمة يقول فيه:

وذكر سالم، أن نجمة داود star of david: عبارة عبرية معناها العربي درع داود، وأصل تلك النجمة غامض حيث لا توجد له إشارت في التلمود أو في العهد القديم، وحتي إن وجدت علي بعض المعابد اليهودية في القرن الثالث الميلادي فإنه وجدت قبل ذلك بقرون طويلة علي معابد رومانية وكنائس مسيحية، هرت "نجمة داود" إلى الوجود لأول مرة عام 1648 م وحكايتها بدأت في مدينة براغ التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من الإمبراطورية النمساوية.

ولفت استاذ التاريخ والحضارة، أنه عندما تعرضت براغ لهجوم من قبل جيش السويد كان هناك من بين المجموعات العرقية المتعددة والتي تولت الدفاع عن المدينة مجموعة من اليهود، فاقترح إمبراطور النمسا آنذاك فرديناند الثالث أن يكون لكل مجموعة من تلك المجموعات راية تحملها، وذلك للتمييز بينها وبين فلول القوات الغازية التي تحصنت في المدينة وبدأت بشن حرب عصابات، وعلى إثر ذلك الاقتراح، قام أحد القساوسة اليسوعيين بأخذ أول حرف من حروف "داود" وهو حرف الدال باللاتينية والذي هو على شكل مثلث وكتبه مرة بصورة صحيحة وأخرى مقلوبة ومن ثم أدخل الحرفين ببعضهما البعض.

ونوه سالم، وبهذا حصل على الشكل الذي نعرفه اليوم تحت اسم "نجمة داود" وأخيرًا قام ذلك القسيس برسم النجمة على الراية وعرضها على الإمبراطور فوافق على أن تكون شعارًا لمجموعة اليهود المدافعين عن مدينة براغ، ويبدو أن الفكرة أعجبت الجالية اليهودية هناك فاتخذت من نجمة القسيس رمزًا دينيًا لها، وهكذا بدأ مشوار الخداع فيما يتعلق بنجمة داود وأصلها.

ليست صهيونية.. دراسة أزهرية تكشف أصل نجمة داوود
ليست صهيونية.. دراسة أزهرية تكشف أصل نجمة داوود
ليست صهيونية.. دراسة أزهرية تكشف أصل نجمة داوود
ليست صهيونية.. دراسة أزهرية تكشف أصل نجمة داوود
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