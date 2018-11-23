جمعية مصر الجديدة تناهض العنف ضد المرأة بمعرض تشكيلى

تنظم جمعية مصر الجديدة، غدا السبت، حزمة من الفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة، بمناسة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.



وأشار الدكتور نبيل حلمى أمين عام الجمعية، فى تصريح له اليوم، إلى أن الحد من أشكال العنف يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية تكاتف جهودها لتطبيق الأنظمة والقوانين على كل من يقوم بتعنيف المرأة للوصول إلى مجتمع آمن وخال من أنواع العنف والتمييز كافة.



من جانبها أوضحت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، أن هذه الفاعليات تشهدها مكتبة مصر الجديدة وتستهل غدا السبت بمعرض للفن التشكيلى يضم 30 لوحة فنية لعدد من الفنانين التشكليين تناول كل فنان قصة وجانبا من جوانب العنف الذي تتعرض له المرأة مثل ضغوط الحياة المختلفة التي تتعرض لها المرأة، والانتهاكات التي تتعلق بحقوقها، ومعاناتها النفسية والاجتماعية، ونظرتها للحياة من حولها.



يشرف عليه ويشارك فيه الفنان التشكيلى أحمد بيرو.



وأضافت أن المكتبة ستشهد أيضا فى السادسة من مساء بعد غد الاثنين، ندوة ومناقشة حرة بمشاركة الكاتبة رباب كمال، تتناول فيها قضايا العنف ضد المرأة فى العالم والناجم عن الممارسات التمييزية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.