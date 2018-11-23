مروحية "مي- 38 تي" المحدثة تخضع لاختبار الطيران

بدأت مروحية "مي- 38 تي" باختبارات الطيران في مصنع قازان للمروحيات، وتعتبر هذه المروحية النسخة المحدثة عن مروحية "مي-38".



وقد تم تجهيز المروحية بمحركات اقتصادية محلية جديدة من طراز "تي في7-117 في"، إضافة إلى نظام الملاحة الرقمي المتكامل مع عرض البيانات على شاشات الكريستال السائل.



وقد تم استخدام مواد مركبة في تصميم الطائرة، وتملك "مي-38تي" درجة عالية من الأتمتة، ويسمح نظام الملاحة في الطيران بالتحليق وفقا للمسار والهبوط بشكل تلقائي، إضافة إلى الاستقرار في أي وضع للطيران والتحليق.



كما زود مصنع قازان للمروحيات "مي-38تي" بمجمع معدات مدمجة من طراز "إي بي كا أو-38"، التي توفر المعلومات للطاقم بالحجم والجودة، اللذان يضمنان مستو عال من السلامة الجوية.



يذكر أن المروحية صممت لوزارة الدفاع الروسية، باستخدام المكونات الروسية فقط.