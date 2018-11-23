انطلاق المؤتمر الموحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمى

تنطلق غدًا السبت، فعاليات المؤتمر الموحد لعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الجامعات المصرية كما يشهد حضور نخبة من الخبراء الأجانب.



وستنعقد من خلال المؤتمر ندوة علمية هامة برعاية شركة تاكيدا لعرض التوصيات المصرية لعلاج بكتيريا المعدة الحلزونية للجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي لتوحيد طرق التشخيص ووضع أسس علمية صحيحة للممارسة الطبية اللازمة لعلاج البكتيريا الحلزونية بمصر، مما سيرفع من كفاءة علاج المريض بناء على الأسس والإرشادات المتفق عليها والذي يشكل الهدف الأساسي لشركه تاكيدا الرائدة عالميا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.



ويحاضر في المؤتمر نخبة كبيرة من كبار الأطباء المتخصصين في علاجات أمراض الجهاز الهضمي والكبد.



يذكر أن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس c والذي يشارك فيها معظم الأطباء المشاركين فى المؤتمر، كما أن المبادرة تمتد لتشمل 11 محافظه كبري وسيناقش ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية مع التركيز على الوسائل التشخيصية المتبعة وكيفية تفعيلها فى البرنامج الذى سيبدأ بفحص تلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية من خلال امتداد المبادرة الرئاسية لتشمل جميع المصريين في مبادرة ١٠٠ مليون صحة والتي تتبناها الدولة.



من ناحيتها، أكدت الدكتورة إيمان جمال المدير لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقسم الطبي بشركة تاكيدا، أن هناك تعاونًا مستمرًا وعلي أعلي مستوي بين شركه تاكيدا، والمجتمع الطبي والعلمي في مصر في مجال التعليم الطبي وتحديث المعلومات وما توصلت إليه آخر الأبحاث في مجال علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ما يسهم في تقديم الخدمات والرعايه الصحية الأفضل لصالح المريض المصري.