الصين تعلن عن تفشي جديد لحمى الخنازير الأفريقية في بكين

أكدت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم الجمعة، تفشيا جديدا لحمى الخنازير الأفريقية في العاصمة بكين.



وقالت الوزارة -في بيان- إنه من بين 1325 خنزيرا في مزرعة ببلدة "تشينغلونغهو" بحي "فانغشان" في بكين، تأكد نفوق 49 خنزيرا بسبب حمى الخنازير الأفريقية، مشيرة إلى أنه من بين 429 خنزيرا تم جمعها في مزرعة في بلدة "ليوليخه" بنفس الحي، تأكد نفوق 37 خنزيرا.



وأرسلت الوزارة فريق عمل إلى المنطقة المتضررة، في الوقت التي بدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطواريء لإعدام الخنازير المصابة وتطهير المزارع.



يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.



وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.