"العبادي" و"البارزاني" يشددان على أهمية التنسيق والتعاون بينهما

شدد رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم ضمن "العراق الواحد"، مشيرين إلى تعزيز العمل المشترك بين القوات الأمنية والبيشمركة.



وقال "العبادي" بحسب السومرية نيوز، بعدما تم استقباله اليوم الجمعة، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني والوفد المرافق له"، مبينًا أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد والحراك السياسي لإكمال تشكيل الحكومة والرؤية العامة للمرحلة المقبلة".



وأشار إلى أن اللقاء شهد كذلك مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لخدمة المواطنين.



ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع بين بارزاني والعبادي، بعد إجراء استفتاء الانفصال عن العراق منذ أكثر من عام، وماتلاه من أحداث سياسية وأمنية وأزمات بين المركز والإقليم خلال تولي العبادي رئاسة الحكومة الاتحادية وبارزاني رئاسة إقليم كردستان في حينها.