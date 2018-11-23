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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:59 م

29 رحلة داخلية بمصر الطيران إلى المطارات السياحية طوال اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2407561

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران للخطوط الاقليمية والداخلية " اكسبريس " 29 رحلة جوية الى المطارات الاقليمية والسياحية لنقل اكثر من 3 الاف راكبا من مختلف الجنسيات، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة فى تلك الحالات.

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، انه فى ظل توجهيات الفريق طيار يونس المصرى وزير الطيران المدنى بضرورة المساهمة فى تنشيط السياحية الداخلية واستغلالا لحالة الاستقرار الامنى والسياسى والاقتصادى التى يمر بها الوطن حاليا، تستمر الشركة الوطنية فى دورها القومى حيث تسيّر رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ومرسى علم والغردقة والأقصر وأسوان، ضمن خطتها للترويج للسياحة الداخلية.

وأشار المصدر، أن إدارات العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران قاوموا تقديم كافة الستهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية.

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