اليوم.. انطلاق البرنامج التدريبي لـ "2 كفاية" بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمدربي المثقفات المجتمعيات بمشروع "2 كفاية" الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل. والتي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 23 – 26 من نوفمبر الجاري.



صرحت راندا فارس؛ منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي؛ والمنسق العام لمشروع "2 كفاية": "تستهدف الدورة إعداد 10 مجموعات تدريب من مدربي المثقفات المجتمعيات لإعدادهن لسلسلة من الدورات التدريبية لعدد 2000 مثقفة مجتمعية لتنفيذ حملات التوعية المُباشرة ببرنامج الحد من الزيادة السكانية داخل 2257 قرية مستهدفة، وذلك على مستوى محافظات المشروع العشر وتتم الدورة استنادا على مادة علمية موحدة، تعمل على تصحيح أهم المفاهيم؛ الاجتماعية، الدينية، والصحية الخاطئة والتي تؤدي إلى كثرة الإنجاب، بالإضافة إلى جزء خاص بمهارات التواصل، وحل المشكلات.



وأضافت "فارس" أن الدورة التى يشارك بها وعاظ من الأزهر الشريف وأطباء ومتطوعىن من برنامج تمكين الشباب بوزارة التضامن الاجتماعي ستشهد على مدى انعقادها عدد من جلسات العمل التى سيديرها عدد من خبراء العمل والتدريب حيث سيشهد اليوم الأول للدورة التعريف بالقضية السكانية في مصر وخطة الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية ودور مهارات الاتصال فى تغيير السلوك المجتمعي بينما ستتناول جلسات عمل اليوم الثاني تنظيم الأسرة من منظور صحي والمفاهيم الصحية الخاطئة والرد عليها كذلك تناول تنظيم الأسرة من منظور مجتمعي ودور الرسائل الاجتماعية عن تنظيم الأسرة والمفاهيم المجتمعية الخاطئة والرد عليها.



وأوضحت فارس ان اليوم الثالث للبرنامج التدريبى سيتناول تنظيم الأسرة من منظور ديني وأهم المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد عليها والهيكل التنظيمي للمشروع.

