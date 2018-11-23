رانيا المشاط: البرنامج الأمريكي عن السياحة المصرية سينشط الحركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة؛ مع الصحفي والمذيع الأمريكي بيتر جرينبرج المذيع بشبكات CBS وPBS الأمريكية، قبيل مغادرته القاهرة اليوم، بعد انتهاء زيارته لمصر والتي استمرت لمدة أسبوع، استضافته خلالها وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفقا لما تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي خلال لقاء "جرينبرج" مع الوزيرة بمكتبها بالوزارة فى إطار تصوير حلقة عن مصر من برنامجه "المحقق الجوال" Travel Detective، ويلقي خلال الحلقة الضوء على بعض الأماكن السياحية التى قد لا يعرفها السائحون في فقرة "الكنوز الخفية Hidden Gems" بالبرنامج.



أعربت المشاط عن سعادتها بزيارة جرينبرج لمصر وتصويره حلقة عن الأماكن السياحية بها، والتي قد يكون بعضها غير معلوم بشكل كاف عند السائحين مما سيكون له مردود كبير في جذب الأنظار إلى هذه الأماكن، موضحة أن زيارته للمتحف المصرى الكبير تأتى في ضوء اهتمام الوزارة بالترويج للمتحف الذى سيتم افتتاحه عام 2020 تحت شعار GEM 2020 والذى سوف يكون هدية مصر للعالم.



وفي ذات السياق أثنت الوزيرة على الزيارة التي نظمتها الوزارة منذ أيام لمجموعة من أشهر المدونين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر حيث نقلوا من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى تجربتهم السياحية التي عايشوها في مصر ليشاهدها ملايين المتابعين لهم، لدعم الحملة الترويجية للوزارة بالتركيز على وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية في الترويج لمصر، خاصة وأنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم، وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.

