الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:50 م
تفاصيل تقرير جروس عن صفقات الزمالك
dostor.org/2407549
قدم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تقريره النهائي إلى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بشأن احتياجاته للمرحلة القادمة.
قدم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تقريره النهائي إلى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بشأن احتياجاته للمرحلة القادمة.
أعلنت وزارة الأوقاف، صباح اليوم، أنها أصبحت تتحكم فى كمية استهلاك المياه أثناء الوضوء، بعد تركيب قطع موفرة بصنابير مسجد السيدة نفيسة، وقد إتبعت الوزارة خطة لعمل متوسطات استهلاكية لمدة أسبوع قبل ...