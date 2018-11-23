قريبًا.. صدور رواية "شىء منى" لمريم هروموش

تصدر قريبًا عن دار بدائل للنشر والتوزيع، رواية "شيء مني" للكاتبة مريم هروموش، والتي أشارت في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن الرواية تدور حول حادث مروع ينجو منه شاب، يتم نقله وهو في حالة غيبوبة إلى المستشفى ليفيق بعدها وقد فقد ذاكرته على حلم غريب ظل يراوده وأصبح يطارده حتى في يقظته، حتى إنه لم يعد يميز الواقع من الخيال.



وتابعت "هرموش": تقوم بمتابعة حالته الدكتورة "نغم" ابنة البروفيسور صاحب المشفى الذي يستضيفه لحين التعرف عليه من قبل أحد، وتبدأ معه رحلة في الغوص داخل أعماق المجهول لاكتشاف سر ذلك الحلم للبيت المجهول والشخصيات التي تلاحقه والتي يرسم تفاصيلها بكل دقة دون أن يستطيع أن يربطها بالماضي ولا الحاضر حتى تتكشف الحقائق من خلال مغامرة غير محسوبة العواقب تخوضها معه نغم لمحاولة مساعدته على مواجهة مخاوفه واستعادة ذاكرته، ولكن أحيانًا قد تفاجئنا ترتيبات الأقدار وتغير مسارنا في اتجاه آخر لم يكن في الحسبان، لنكتشف أننا لم نكن لنصل إلى وجهتنا لو لم ترشدنا إليها يد الأقدار.



وفي خلال تلك الرحلة لكشف خفايا وأسرار بعيدة وإن غابت عن الذاكرة فهي تسكن في الروح؛ نعيش دوامة من المشاعر التي تغلف أعماقنا بكل التناقضات التي تحملها لنكتشف في النهاية أن الحقيقة وحدها تحررنا بقدر ما تؤلمنا تعلمنا أن نهدم أسوار الخوف التي نحيط بها أنفسنا وتكبل أرواحنا، فما قيمة الحياة إن خلت منها الحياة.