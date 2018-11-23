شركات الطيران جاهزة لنقل الوفود السياحية احتفالًا بالكريسماس

صرح مصدر بوزارة الطيران المدني، أن شركات الطيران المصرية الخاصة، جاهز ة لنقل الوفود السياحية من مختلف دول العالم الى المطارات المصرية ذات المقاصد السياحية مع قرب الاحتفال باعياد الكريسماس،حيث تم التنبيه على اصحاب تلك الشركات بضرورة الالتزام بمواعيد الرحلات وفقا لجداول الشتغيل المقررة لهم مسبقا، حتى لا تتاثر الصورة الطيبة لمنظومة الطيران المدنى المصرى خلال الفترة الراهن.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الحركة الركابية والجوية القادمة من مختلف دول العالم الى المطارات الرئيسية والسياحية بالبلاد خاصة فى ظل الاستقرار الامنى والسياسى والاقتصادى التى تمر به البلاد فى الوقت الراهن،لافتا الى استعدادات وزارة الطيران المدنى للتجهيز لتلك المناسبات والتى تعتبر تحديا كبيرا للوزارة على كافة الشركات والمطارات والقطاعات واختبارا حقيقيا لمدى كفاة الانظمة والاجهزة والمعدات التابعة لمنظومة الطيران المدنى.



وأشار المصدر، أن وزارة الطيران المدني بقثادة الفريق طيار يونس المصرى، قامت خلال الفترة المقبلة بزيادة أوجه التعاون المشترك بين قطاعى الطيران المدني والسياحة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وزيادة الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الطيران ٢٠١٨ ٢٠٢٠، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التدفق السياحي الى مصر بالموسم الشتوي الحالي الذي شهد عودة الكثير من الرحلات لشركات الطيران الأجنبية إلى مناطق الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

