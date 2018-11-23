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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:48 م

ميزة فيسبوك الجديدة قد تثير رعب المستخدمين

ميزة فيسبوك الجديدة
dostor.org/2407544

يخطط فيسبوك لإطلاق ميزة جديدة تتيح لك تتبع الوقت الذي تقضيه في استخدام الموقع.

وبالفعل، تم إطلاق ميزة "نشاطك" على انستجرام، حيث توفر لك معلومات حول مقدار الوقت الذي تقضيه في تصفح الموقع يوميا.

ويعرض المخطط مدى نشاطك خلال اليوم الواحد، وعند النقر على الشريط، سيظهر لك عدد الدقائق التي قضيتها باستخدام تطبيق فيسبوك.

ولن تكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي فيسبوك حاليا، ومن غير الواضح ما إذا كان الإطلاق محليا، أو بحاجة إلى الانتظار حتى يتم تحديث تطبيق عملاق المواقع الاجتماعية.

وفي حال أتيحت لك ميزة "نشاطك" على فيسبوك، فستجدها تحت قائمة الإعدادات، كما ينطبق الأمر نفسه على انستغرام.

وتقول شركة فيسبوك: "لا يتعلق الأمر فقط بالوقت الذي يقضيه الناس على فيسبوك وانستغرام، ولكن كيف يقضون هذا الوقت. ومن مسئوليتنا أن نتحدث بصراحة عن الزمن الذي يهدره الناس في استخدام الإنترنت، ونحن نأخذ هذه المسئولية على محمل الجد".

ويسمح لك كل من فيسبوك وانستجرام بإيقاف الإشعارات لبعض الوقت، ويعد هذا الأمر مفيدا للغاية في حال كنت ترغب في أخذ استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على تتبع الاستخدام عبر جهازين مختلفين.

يذكر أن تتبع استخدام الهاتف والتطبيقات أصبح أمرا هاما، حيث يزداد قلق الناس بشأن تأثير كل من الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي على حياتهم.

ويحتوي كل من نظامي iOS وأندرويد، على ميزات تسمح لك بمعرفة مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام الهاتف.

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