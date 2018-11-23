الكتلة النيابية تدعو الحكومة العراقية لاتخاذ قرار بشأن "الشرقاط"

دعا رئيس الكتلة النيابية للمحور الوطني النائب أحمد الجبوري، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى عقد جلسة حكومية طارئة واتخاذ قرار عاجل بشأن الكوارث التي تحدث في قضاء الشرقاط نتيجة فيضانات مياه الأمطار.

وقال الجبوري، وفق السومرية نيوز، أدعوكم إلى جلسة طارئة أو أن تتخذ قرار عاجل لتشكيل لجنة حكومية سريعة للوقوف على الكوارث التي حصلت على قرى الشرقاط من جراء الفيضانات يعزز ذلك بتعويضات سريعة ترافق هذه اللجنة لمساعدة العوائل التي تضررت وفقدت جراء ذلك عددا من المواطنين، إضافة إلى الخسائر الكبيرة بالممتلكات والآليات والمواشي، وتجريف عدد من القناطر والجسور الصغيرة وسقوط قسم من الدور عشمنا بكم كبير وثقتنا عالية بحبكم لأهلكم ولبلدكم العراق.



وأعلنت وزراة الصحة، اليوم الجمعة، عن مصرع خمسة أشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الأمطار.