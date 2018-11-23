تشافي هيرنانديز يتحدث عن عودة "نيمار" إلى برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق ونادي "السد" القطري حاليًا، أنه لا يرى أي فرصة لعودة البرازيلي نيمار لارتداء قميص الفريق الكتالوني مرة أخرى.



وقال تشافي في تصريحات لإذاعة "كادينا سيرا" الإسبانية: "لا أعتقد أن نيمار سيعود إلى برشلونة، لا أرى أن ذلك ممكنا على الإطلاق".



وأضاف بقوله: "أقرأ الكثير عن هذا الأمر في الصحافة، لأني أرغب في معرفة تطورات الأمور، ولكني بمنتهى الصراحة أرى أن فرصة نيمار في العودة إلى برشلونة تساوي الصفر".



ويرى تشافي البالغ 38 عاما، أن نيمار يستطيع في حال نضوجه واستغلال الطاقة التي يتمتع بها بشكل جيد أن يصل إلى مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وتحدثت تقارير عديدة مؤخرا عن عودة محتملة لنيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه السابق برشلونة، الذي رحل عنه صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.



وتوّج تشافي، مع برشلونة بالكثير من البطولات، أبرزها 8 ألقاب في الليجا، و4 في دوري أبطال أوروبا.