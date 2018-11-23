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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:46 م

خطیب جمعة طهران: العالم الإسلامي یوجه بوحدته صفعة قویة لأمريكا

آیة الله أحمد خاتمي
آیة الله أحمد خاتمي
dostor.org/2407541

قال إمام جمعة طهران المؤقت، آیة الله أحمد خاتمي، إن العالم الإسلامي یوجه بوحدته صفعة قویة لأمريكا.

واعتبر آیة الله خاتمي فی خطبة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران، أن معنى الوحدة هو أن یتحد الشیعة والسنة معا، اعتمادا على مشتركاتهم أمام الأعداء الذین یستهدفون أساس الإسلام، قائلا إن العالم الإسلامي یوجه بوحدته صفعة قویة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار خطیب الجمعة في طهران إلى التصریحات الأخيرة للرئیس الأمريكی، دونالد ترامب، الذي وصف الشعب الإیرانی بـ"الإرهاب"، وقال: "إن ترامب في تصریحاته السخیفة هذه، وصف الشعب الإيراني للمرة الثانیة بالإرهاب، وهو بالضبط ما یلیق بهم هم أنفسهم، فهم الارهابیین ورعاة الإرهاب".

وسبق لخطيب جمعة طهران المؤقت نفسه، أن قال الجمعة الماضية، إن أمريكا تطلق الأكاذيب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بغية التغطية على جرائمها.

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