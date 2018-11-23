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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:40 م

برنامج تجريبي لولادة طبيعية خالية من الألم بالصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2407446

تطلق الصين برنامجا تجريبيا بهدف تشجيع المزيد من النساء للولادة بشكل طبيعي باستخدام مسكنات الألم للحد من الولادات القيصرية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنها ستختار عددا من المستشفيات عبر أنحاء البلاد لتطبيق هذا البرنامج الذي يستمر حتى نهاية عام 2020.

ووفقا للخطة، ستقوم المستشفيات المشاركة بتحسين ممارساتها في الولادات الطبيعية مع التدخل بالتخدير إذا لزم الأمر وتدريب الفريق الطبي بما في ذلك أطباء التوليد والتخدير والقابلات.

وأشارت صحيفة (تشاينا ديلي) إلى أن حوالي 35% من الأطفال يولدون في الصين من خلال عمليات قيصرية، وهو أعلى بكثير من المعدل الموصى به عالميا والذي يقل عن 15%.

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