الإثنين.. "رؤية مستقبلية للتراث العمراني" بدرب اللبانة

ينظم مركز درب اللبانة الثقافي٬ محاضرة عامة بعنوان"رؤية مستقبلية للتراث العمراني" للدكتور٬ عبدالمحسن فرحات٬ في السادسة مساء الإثنين المقبل.



وتتضمن محاور المحاضرة: مقولات واتجاهات حول التراث والمعاصرة في الفن والحضارة٬ اتجاهات معاصرة نحو التراث العمراني٬ تأكيد الطاقات الإبداعية الكامنة في التراث العمراني وأمثلة عن أفاقها.



يذكر أن"عبد المحسن فرحات"حصل على عشرة جوائز دولية إضافة للجوائز المحلية (مهنية وأكاديمية) وقام بمشروعات مهنية متنوعة في تصاميم البيئة وأبحاث متنوعة (نظرية وتطبيقية) منها أبحاث في الفن العام والتصميم العمراني.