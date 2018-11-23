سفير إسبانيا: اكتشافات الغاز الجديدة ستشجع شركاتنا على الاستثمار بمصر

قال سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل سازار إن الاستثمارات الإسبانية في مصر تركز على قطاعي الطاقة المتجددة والاستشارات الهندسية، لافتا إلى أن أحد أهم محطتين لإسالة الغاز في مصر إسبانية وتقع في دمياط، ومع الاكتشافات الجديدة للغاز نحن نتطلع إلى أن تقوم الشركة بأنشطة أكبر، وهذا يشجع المزيد من الشركات الإسبانية على الاستثمار في مصر.



وأضاف "سازار" على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمهتمين بالدراسات الإسبانية والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة، أن التعاون الاقتصادى حتى الآن لم يصل إلى المستوى المنشود لأن الشركات الإسبانية عندما بدأت نشاطها بالخارج بدأت في أمريكا اللاتينية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الشركات الإسبانية تبحث عن استثمارات جديدة في مصر ودول أخرى.



وفي سياق آخر، كشف السفير الإسباني- الذي بدأ مهام عمله الجديدة بالقاهرة قبل نحو أسبوعين- عن أنه سيتم إعطاء مجال أكبر لتعلم اللغة الإسبانية في مصر، مذكرًا بأن إسبانيا لديها ترجمات أكثر من بعض الدول الأوروبية، وهذه الترجمات الثقافية والإنسانية تعكس حالة إسبانيا في القرن الـ 21.



وأوضح "سازار" أن هناك بلدان أوروبية تجذب الطلبة المصريين للدراسة في جامعاتها، ولكن إسبانيا ربما لم تقم بتسويق جامعاتها بشكل مناسب- ربما ذلك بسبب اللغة- وخاصة وإننا نمتلك أفضل ثلاثة معاهد في مجال إدارة الأعمال، كما أن إسبانيا بالنسبة للطاقة المتجددة تحتل المركز الأول على مستوى العالم أجمع.