البرلمان السويدي يصوت فى ديسمبر على تكليف "لوفين" بتشكيل حكومة

أعلن متحدث باسم البرلمان في السويد اليوم الجمعة، أنه سيتم التصويت في بداية ديسمبر المقبل على قيام زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى، القائم بأعمال رئيس الحكومة حاليًا فى السويد ستيفان لوفين بتشكيل حكومة جديدة.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن البرلمان كان قد صوت في 25 سبتمبر الماضي ضد تشكيل لوفين للحكومة دون أغلبية، إلا أنه هناك توقعات بأنه سيحصل على التأييد الكافي للحصول على الأغلبية في عملية التصويت المقررة.



وكان لوفين قد صرح - خلال مؤتمر صحفى عقد الشهر الماضي - بأن تشكيل الحكومة "سيتطلب جهودا حثيثة"، ورجح بأن الحل لن يكون سريعًا، مشيرًا إلى أن هناك "عددًا من العوائق لا تزال قائمة".



يذكر أن لوفين ظل رئيسًا لوزراء السويد طيلة الأربعة أعوام الماضية، حيث فاز حزبه فى الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت يوم 9 سبتمبر الماضي، دون أن تحصل على العدد الكافى من المقاعد فى البرلمان لتشكيل الحكومة بنفسه.