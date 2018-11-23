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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:29 م

مكتب "نتنياهو" ينفي ما نُشر عن زيارته للبحرين

نتنياهو
نتنياهو
dostor.org/2407433

نفى ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل صباح اليوم الجمعة، ما فُسر من أقوال أحد موظفيه، والذي يُدعى
هاني مرزوق، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور البحرين قريبا، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وكان "مرزوق" قد تحدث في مقابلة مع تليفزيون هيئة البث ليلة أمس الخميس، في مقابلة مع عن نية إسرائيل لتحسين علاقاتها مع الدول العربية.

وأوضح هاني مرزوق المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، لهيئة البث الإسرائيلية، أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".

واعتبر مرزوق أن هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر، لشرق أوسط آخر، وهي بداية البداية لعلاقات جديدة، ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء من مكتب رئيس الوزراء أن "مرزوق" ليس على اطلاع بالأمور السياسية والأمنية وأن أقواله استندت إلى تخمينات نُشرت في وسائل الإعلام وليس إلى معلومات رسمية.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء أن مرزوق ليس الناطق بلسانه لوسائل الاعلام العربية.

وزار "نتنياهو" الشهر الماضي سلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد.

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