توقيع اتفاق بين مصر ولاتفيا لإقامة آلية دورية للمشاورات السياسية

شهدت العاصمة اللاتفية ريجا، أمس الخميس، محادثات أجراها السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مع عدد من المسئولين اللاتفيين فى إطار جولة يقوم بها لتعزيز العلاقات مع دول البلطيق وشمال أوروبا، حيث إلتقى مع "إينيس ليبين" نائبة رئيس البرلمان اللاتفى، و"أندريس بيلش" سكرتير الدولة للشئون الخارجية، والسفير "إيلفارس كلافا" مدير عام وزارة الخارجية، ومسئولى وكالة الإستثمار والتنمية اللاتفية.



كما تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية لإقامة آلية دورية للمشاورات السياسية بين البلدين، وقد شارك فى المباحثات السفير علاء حجازي سفير مصر غير المقيم لدى لاتفيا.



وتضمنت المباحثات الاتفاق على تعزيز التواصل السياسى بين البلدين والتنسيق بينهما فى الموضوعات الدولية والإقليمية، حيث قدم مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عرضًا للتطورات في الشرق الأوسط، كما استعرض التطورات السياسية والاقتصادية الإيجابية التى شهدتها مصر مؤخرًا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيًا لاتفيا إلى دخول السوق المصرى والإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة والمشروعات الكبرى، وأبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى ظل الميزة النسبية للاتفيا فى مجال الصناعات الميكانيكية والهندسية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.



وتم خلال المباحثات الإشارة للميزة النسبية التى يتمتع بها هيكل التجارة المصرية فيما يخص الصادرات من المنسوجات والخضر والفاكهة والزهور وغيرها من بنود تستوردها لاتفيا، فضلًا عن أهمية تنشيط التعاون الثقافي بين البلديّن وتشجيع السياحة اللاتفية إلى مصر. كما شملت المباحثات مع نائبة رئيس البرلمان تأكيد الحرص المصرى على مواصلة التعاون البرلمانى بين البلدين فى أعقاب زيارة وفد مجلس النواب فى مايو 2018، مع الدعوة إلى سرعة تكوين الجانب اللاتفى جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين بعد إنتخاب البرلمان اللاتفى الجديد.