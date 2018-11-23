مبعوث واشنطن لـ "نوفوستي الروسية": لا نسعى لتغيير نظام الأسد

أكد جيمس جيفري المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي؛ في حوار لوكالة نوفوستي الروسية، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير نظام الأسد في سوريا، ولكنها مهتمة بتغيير سلوكه.



واضاف "جيفري": "الشعب السوري، هو من يقرر من سيقوده، وما هي الحكومة التي سيحصلون عليها، ونحن لا نسعى إلى تغيير أي نظام، ولكن نسعى إلى تغيير سلوك هذا النظام، أولا وقبل كل شيء، نحو مواطنيه، ثم نحو جيرانه، ثم نحو المجتمع الدولي".



وأوضح أن "واشنطن" ملتزمة بعملية سياسية ستنفذ بالاشتراك مع الشعب السوري نفسه.



وأكد "جيفري" وحدة الأراضي السورية، قائلا: "الولايات المتحدة أيدت وحدة أراضي سوريا على جميع مراحل النزاع وقبله، وسوف نواصل ذلك، فتواجد القوات الأمريكية التي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب لا تشير إلى الرغبة بتدمير البلد".



وصرح "جيفري" أن واشنطن تعمل جاهدة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال الأسابيع المقبلة.

