روسيا: نبذل الجهود اللازمة لحفظ وتطوير التعاون مع إيران

أكد مندوب روسيا في مكتب منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، بأن بلاده ستبذل اقصى الجهود اللازمة لحفظ وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي مع إيران، رغم الحظر الأميركي اللاقانوني والهدام ضد إيران.



وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن "اوليانوف" قال خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الخميس، أنه وفي الوقت الذي تواصل فيه إيران بسياسة منطقية تنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، فإن إجراءات واشنطن تبعث على الإحباط والقلق العميق.