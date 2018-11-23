الأمم المتحدة مستعدة للعب دور إشرافى فى إدارة ميناء الحديدة

قال ريال لوبلون المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية مستعدة للعب دور إشرافي في إدارة ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.



جاءت تصريحات "لوبلون" خلال تصريحات صحفية في جنيف، فيما وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث إلى الحديدة التي أصبحت ساحة القتال الرئيسية بين جماعة الحوثي التي تدعمها إيران.



وقال شهود، إن مبعوث الأمم المتحدة اجتمع مع إدارة ميناء الحديدة التي تعد خطًا مهمًا للإمدادات إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.