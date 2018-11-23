القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الثقافة
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:16 م

تعرف على أنشطة ساقية الصاوي اليوم

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
نضال ممدوح
dostor.org/2407422

يستقبل مسرح قاعة الحكمة بساقية الزمالك٬ في الثالثة من عصر اليوم الجمعة٬ عرضًا للعرائس بعنوان "مهرجان الشيكولاتة" بالإضافة لعروض من السيرك.

كما تشهد قاعة الكلمة في السابعة مساء٬ محاضرة بعنوان "كيف تعد نفسك لمقابلة العمل"٬ وتتضمن عرضًا للنصائح التي يجب أن يعرفها أي شخص أثناء تقدمه للعمل٬ ومنها: كيفَ تستعدُّ للمقابلة الشخصية٬ أمور يجب تجنّبُها أثناء المقابلة الشخصية٬ نصائح ضرورية لا غنى عنها قبل المقابلة الشخصية وأثناءها.

أما قاعة مسرح النهر فتستقبل في الثامنة مساء، عرضًا فنيًا موسيقيًا٬ تقدمه فرقة "فلوت آند بو".

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