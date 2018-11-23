"فوزي": هناك نمو فى مجال السياحة بين مصر ولبنان

أكد فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هناك نموًا فى المجال السياحي، وزيادة أعداد السياحة فى مصر ولبنان، وهو مؤشر جيد لما بين مصر ولبنان علاقات مشتركة تمتد عبر الزمن تمكنا من صياغة رؤية جديدة وأدوات غير تقليدية، من شأنها إحداث طفرة فى حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.



وأوضح أن انعقاد "ملتقى الأعمال المصري اللبناني الرابع هذا العام" يأتى فى ظروف متباينة للغاية على المستوى الاقتصادي، حيث تواجه الاقتصاديات الناشئة تحديًا كبيرًا، لافتا بأن هذا الأمر يجعل أمامنا مسئوليات كبيرة للعمل على تجاوز الآثار الجانبية لهذه الظروف.



جاء ذلك خلال مشاركته فى ملتقى الأعمال "المصري-اللبناني" الذى انطلقت فعالياته اليوم فى بيروت، تحت رعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، وبمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والوزراء المختصين من مصر ولبنان.