مكتب نتنياهو يعلن البحرين المحطة الثانية بعد سلطنة عمان

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مملكة البحرين هي الوجهة القادمة له بعد زيارته سلطنة عمان، مضيفا أن هذه الزيارة بداية علاقات جديدة في الشرق الأوسط.



وقال هاني مرزوق، المتحدث باسم نتنياهو، لوسائل الإعلام العربية، في حوار لقناة "مكان" الإسرائيلية، إن إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي.



وأوضح أن إسرائيل تقوم بجهود كبيرة جدا على الأصعدة الأمنية والأكاديمية، وسوف نرى ثمارها، وكان نتنياهو قد تحدث خلال الأيام الماضية عن حدوث تطور في العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية، وأشار إلى أنه سيزور دولة خليجية قريبا.



وزار نتنياهو سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس في بيت البركة، وبحثا معا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

