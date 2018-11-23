إندونيسيا تبحث فرض رسوم باهظة على السياح لمشاهدة "تنين كومودو"

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن حاكما إندونيسيا يعتزم فرض رسوم تصل إلى 500 دولار لكل سائح يرغب في دخول متنزه "كومودو" الوطني، الذي يضم "تنين كومودو" العملاق.



ونقلت صحيفة "كومباس" اليومية، عن فيكتور لايدكودات، حاكم إقليم "إيست نوسا تينجارا"، الذي يوجد به المتنزه، القول إن رسوم الدخول المرتفعة تهدف إلى الحفاظ على سمعة المتنزه.



ويدفع الزائرون حاليا 150 ألف روبية (عشرة دولارات) لدخول المتنزه.



ونقلت الصحيفة عن لايدكودات قوله: "هذا مكان نادر، فقط للاشخاص الذين يملكون المال، هؤلاء الذين ليس لديهم ما يكفي من مال، لا يتعين أن يأتوا نظرا لأن هذا المكان لأشخاص استثنائيين".



وكانت الحكومة قد طرحت فكرة الحد من دخول السائحين ليقتصر على خمسة آلاف فقط شهريا، في مسعى لتعزيز الأمن في أعقاب حريق اندلع، في أغسطس الماضي، ويُعتقد أنه نجم عن سيجارة تخلص منها سائح بشكل غير صحيح.



وسيجعل الاقتراح الحكومي الجديد أيضا التسجيل الإلكتروني ضرورة قبل دخول المتنزه، الذي يستقبل حاليا أكثر من عشرة آلاف زائر شهريا.