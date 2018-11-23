أسهم إيطاليا تتفوق على أوروبا فى تعافى قطاع التكنولوجيا والبنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلًا في ختام أسبوع متقلب، بقيادة أسهم قطاعي البنوك والتكنولوجيا، التي كانت تضررت بشدة من مخاوف بشأن النمو، بينما قفزت الأسهم الإيطالية مع انخفاض العائد على السندات.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، بينما تفوق عليه المؤشر الإيطالي بارتفاع بلغ 0.8%.



وقفز مؤشر البنوك الإيطالية بعد تقرير صحفي تحدث عن أن وزير شئون الاتحاد الأوروبي في إيطاليا باولو سافونا يدرس تقديم استقالته بسبب قرار الحكومة بتحدي قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالميزانية، ونفى سافونا التقرير وارتفع مؤشر البنوك 2%.



وزاد سهم رينو 3.2% في تعاف متواضع بعدما هوى السهم 8.4% يوم الإثنين عندما أُلقي القبض على الرئيس التنفيذي كارلوس غصن بسبب اتهامات بسوء السلوك المالي.



وصعدت أسهم إريكسون 2.1% وقفز سهم نوكيا 1.3% وسط إشارات إيجابية من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن الحكومة الأمريكية تطالب حلفاءها بتجنب معدات الاتصال من إنتاج هواوي الصينية.