تزايد هجرة الأيدي العاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لألمانيا

رصدت دراسة حديثة استمرار تزايد هجرة الأيدي العاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.



وجاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية أن عدد المهاجرين الذين وفدوا إلى ألمانيا العام الماضي من دول خارج الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 545 ألف فرد، من بينهم نحو 118 ألف لاجئ.



وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن نحو 38100 مهاجر من إجمالي 545 ألف مهاجر (نحو 7%) حصلوا العام الماضي على وضعية إقامة كقوى عاملة، وكانت النسبة تبلغ عام 2015، 3% فقط.



وتعتزم الحكومة الألمانية عبر قانون هجرة للأيدي العاملة جذب المزيد من العمالة المؤهلة لسوق العمل الألماني من دول الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد.