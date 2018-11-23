"القادرية البودشيشية" تشكر المشاركين في ملتقى التصوف الـ13 بالمغرب

توجهت الطريقة القادرية البودشيشية، بالشكر إلى العلماء والشيوخ والأساتذة والباحثين المشاركين في ملتقي التصوف العالمي الـ13، والذى نظمته الطريقة مطلع هذا الأسبوع، وكان موضوعه "الثقافة الصوفية والمشترك الإنساني".



وقال الدكتور جمال الدين القادري بودشيش، شيخ الطريقة البودشيشية بالمغرب والعالم الإسلامى: نتوجه بالشكر إلي كل المشاركين في الملتقي العالمي الثالث عشر للتصوف، وندعو الله أن يوفقهم لما فيه الخير الدائم والعميم، ونسأل الله أن يجعلهم متمسكين بطريق الحق لا يحيدون عنه ولا يميلون.



وتابع "القادري" أن الشيوخ والباحثين والعلماء لهم دوربارز في تصحيح صورة الإسلام أمام العالم أجمع خاصة بعد حملات التشويه التي طالت الدين الحنيف علي يد المتشددين والمتشدقين بعدد من دول العالم.