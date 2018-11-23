"أبو الغيط" يشيد بسعى الجزائر لتنشيط اتحاد المغرب العربى

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط، الأمين العام، ثمن إعلان الجزائر أمس عن توجيهها طلبًا رسميًا إلى أمين عام اتحاد المغرب العربي لتنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب وقت.



وأكد عفيفىً أن هذه الخطوة تعد دلالةً على الأهمية التي توليها الجزائر لإعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي وعودة اجتماعات هيئات الاتحاد للانعقاد بشكل منتظم، منوهًا بالتحديات المشتركة التي تواجهها الدول الخمس أعضاء الاتحاد في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر والجريمة المنظمة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التجمعات العربية دون الإقليمية على غرار اتحاد المغرب العربي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز أواصر علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية التي يضمها أحد الأقاليم الجغرافية من أقاليم الوطن العربي، بما يمكن أن يسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك بصفة عامة، ويصب في النهاية في الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية، باعتبارها المنظمة العربية الأم، من أجل تحقيق المزيد من التعاون المؤسسي والتكامل بين الدول العربية في مختلف المجالات ومخاطبة التحديات المشتركة التي تواجهها هذه الدول.