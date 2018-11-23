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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:50 ص

"القوى العاملة": تحويل مستحقات الصيدلى المقتول بالسعودية لذويه

الصيدلي المصرى أحمد
الصيدلي المصرى أحمد طه حسن
دعاء جابر
dostor.org/2407292

يصل إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، جثمان الصيدلي المصرى أحمد طه حسن المنخلى، الذي قُتل على يد سعودي بمدينة جازان في المملكة، على طائرة الخطوط الجوية السعودية.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة، هيثم سعد الدين، إن الوزير محمد سعفان، تلقى تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية فى جدة.

وأشار إلى أن المستشار العمالى عثمان رمضان، أكد في تقريره أنه تم تحويل مكافأة نهاية الخدمة، وباقي مستحقات الصيدلي إلى ذويه بناءً على توكيل رسمى، منوها إلى أن القنصلية تتابع سير التحقيقات الجارية بالتنسيق مع السلطات السعودية، ووجهت الشكر إلى المسئولين بمنطقة جازان على المشاعر الطيبة والتعاون، وللقائمين على مجموعة صيدليات النهدي، مما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمستحقات المتوفى وشحن الجثمان.

ونشرت مجموعة صيدليات النهدى، بيانًا صادرًا عن وزارة الصحة السعودية، في جميع فروعها، متضمنا "أن أي اعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال".

يذكر أن الصيدلي المصري أحمد طه حسن، قتل مساء الخميس 15 نوفمبر الجاري، بسبع طعنات على يد سعودي بمنطقة جازان.

"القوى العاملة": تحويل مستحقات الصيدلى المقتول بالسعودية لذويه
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