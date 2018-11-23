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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:49 ص

مقتل وإصابة 7 مدنيين في غارة شنتها قوات أجنبية بشمال أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2407291

قال مسئول أمني أفغاني، اليوم الجمعة، إن ثلاثة مدنيين قتلوا، وأصيب أربعة آخرون، إثر غارة شنتها قوات أجنبية، الليلة الماضية، في منطقة جبل سراج بإقليم بروان شمال أفغانستان.

وقال قائد تنسيق قوات الأمن في إقليم بروان، الميجور ألوزاي أحمدي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية إن قوات أمنية محلية وأجنبية نفذت العملية لاعتقال مسلح يُدعى محمد وزير، إلا أنه لم يتم تنسيق العملية، وتعاونت وحدة من القوات الأمنية في كابول مع القوات الأجنبية برًا لتنفيذ العملية.

وأضاف أحمدي أنه لم ترد أنباء عن مقتل محمد وزير أثناء الغارة كما لا تزال توجد جثامين في موقع العملية.

ولفتت "باجفاك" إلى أن عشرات السكان في منطقة جبل سراج احتجوا على الغارة التي تم شنها أمس وقاموا بقطع الطريق السريع الذي يربط بين بروان وكابول.

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