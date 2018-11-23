خلال 24 ساعة.. ضبط 71 قضية تموينية في الجيزة

قادت إدارة مباحث التموين في الجيزة بشن حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون، وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأثمرت جهود الحملة بإشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 71 قضية تموينية متنوعة، منها إغلاق 7 منشآت بدون ترخيص، 14 إنتاج خبز ناقص، 12 عدم الإعلان عن الأسعار، 16 عدم حمل شهادة صحية، ضبط 2 طن مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.