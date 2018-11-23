مئات المهاجرين يحتشدون علي الحدود الأمريكية المكسيكية

احتشد مئات من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى حول نقطة عبور تسودها أجواء التوتر على حدود المكسيك مع الولايات المتحدة حيث تسببت إجراءات الأمن المشددة في اصطفاف طوابير طويلة من الراغبين في حضور تجمعات بمناسبة "عيد الشكر" على الجانب الآخر من الحدود.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المهاجرين وصلوا إلى معبر شابارال الحدودي المواجه لمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقالوا إنه سينتظرون بالموقع إلى أن يتمكنوا من التقدم بطلبات اللجوء، رغم تشديد الولايات المتحدة للإجراءات على الحدود.



يشار إلى أنه تقرر إغلاق معبر سان يسيدرو لمرور المركبات إلى سان دييجو، وهو واحد من أكثر نقاط العبور ازدحاما في العالم، لفترة قصيرة أمس أثناء إجراء مسؤولين أمريكيين تدريبا أمنيا.



وكان وزير الدفاع الامريكى جيمس ماتيس كشف أمس عن منح البيت الأبيض له سلطة استخدام قوات الجيش لحماية رجال الجمارك والحدود في المناطق الواقعة على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.