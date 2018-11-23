الأحد.. "قوى عاملة البرلمان" تناقش قانونى "المهن النفسية"

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعًا لها يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروعي قانوني إنشاء نقابة المهن النفسية.

والقانونان مقدمان من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا، والنائب أحمد على إبراهيم، و60 نائبًا.

كما ستستعرض اللجنة كتاب وزارة العدل في هذا الأمر.