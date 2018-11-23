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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:38 ص

"الزراعة": مشروعات الاستزراع السمكي نواة لتحقيق الاكتفاء الذاتى

الدكتورة منى محرز
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2407281

طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الصيادين بتقديم خطة لزيادة إنتاجنا من الأسماك.

وقالت في تصريحات للدستور، إن هناك مشروعات قومية ضخمة مثل بركة غليون، أو قناة السويس للاستزراع السمكي، داعية الصيادين لزيارة بركة غليون باعتبارها نموذجا متفردا للاستزراع من أحواض سمكية، وتجهيزات ضخمة ومعامل.

وأضافت: أن ذلك هو النموذج الذي سيتم العمل به بأكبر مزارع سمكية في الشرق الاوسط وتحقيق الاكفاء الذاتي، متعهدة للمنتجين والصيادين بالترخيص للمزارع والصيد في البحار.

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