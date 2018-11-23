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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:37 ص

السيطرة على حريق في محل بقالة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

اللواء جمال الرشيدي
اللواء جمال الرشيدي
معوض هويدى
dostor.org/2407280

تمكن ضباط الحماية المدنية بالبحيرة، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق في محل بقالة بسبب خلافات الجيرة، بقرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بحدوث مشاجرة بناحية قرية الطود دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "محمد ح ع" 28 سنة، صاحب محل بقالة، وطرف ثانٍ "حمدي ا ع" 62 سنة، سائق، ونجله "سعيد" 24 سنة عاطل، وزوجته "صباح ا ش" 55 سنة ربة منزل، وذلك بسبب خلافات الجيره بينهم.

تعدى الطرفان على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات، وأشعل الثاني النيران بمحل بقالة ملك الطرف الأول، وتم إخماده بمعرفة الأهالي.

بسؤال الطرفين قرروا بمضمون ما تقدم، وأضاف الطرف الأول باحتراق كمية من المواد الغذائية بالمحل.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائيه لمعاينة محل الحريق فنيًا، وتحرر المحضر اللازم إداري المركز، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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