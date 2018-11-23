وزير الري: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأمطار والسيول

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات التى سقطت الأمطار بها اليوم، مع متابعة مخرات السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول.



وقال وزير الري في تصريحات اليوم، أنه في إطار خطة الدولة للحماية من أخطار الأمطار والسيول والاستفادة من مياهها؛ عبر مشروعات الشركات الوطنية، وتحت إشرافها بمحافظات سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، مؤكدا أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.



انخفضت درجات الحرارة مع سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والوجه البحرى وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وحلايب وشلاتين، اليوم الجمعة.