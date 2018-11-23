الملتقى العالمى للتصوف يكرم مستشار شيخ الأزهر

كرم الملتقى العالمي للتصوف، الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، وأحد كبار أعلام التصوف بالعالم الإسلامي، خلال فاعليات الملتقى العالمى الثالث عشر الذى جرى في المملكة العربية المغربية فى الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، بحضور عدد كبير من قامات التصوف بالعالم الإسلامي.



وقال الدكتور منير القادري بودشيش، إن هذا التكريم يأتى للدور الذي يقوم به الدكتور محمد مهنا، بصفته أحد أعمدة الأزهر والتصوف فى العالم الإسلامي.



وأوضح "البودشيشى" أن الأزهر الشريف ورموزه، يلعبون دورًا كبيرًا في نشر سماحة الإسلام في كل أنحاء العالم، وكان فضلًا عظيمًا لما أن يشارك الدكتور محمد مهنا في هذا الملتقى الصوفي العالمي الذي ينظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس.