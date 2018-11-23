صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تواجه صعوبات بشن الغارات في سوريا

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن إسرائيل واجهت الكثير من الصعوبات بشن الغارات الجوية في سوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت روسيا بتوريد الدفاع الجوي "إس- 300" لسوريا، بعدما وقعت كارثة طائرة الاستطلاع الروسية أثناء الغارة الإسرائيلية على سوريا.



وستواجه إسرائيل المزيد من المصاعب التي تحبط خططها، وتخلط أوراقها في حال مدت روسيا غطاءها الواقي إلى لبنان.



ومن ناحية أخرى، دعا وزير النقل الأردني وليد المصري، نظيره السوري إلي زيارة عمان بصفة رسمية، تهدف إلي عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري من أجل تعديل النظام الأساسي للشركة لاتخاذ القرارات المناسبة.

