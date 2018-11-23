"مأمون": صلاة الجمعة بالاستماع للخطبة في الراديو "غير جائزة"

قال الشيخ حسن مأمون، مفتي مصر الأسبق، إن الفقهاء اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل، ولا يُعلَم مخالفٌ في ذلك سوى الحسن الذي قال: تجزئ صلاة الإمام خطب أو لم يخطب؛ لأنها عنده صلاة عيد، فلا تشترط لصحتها الخطبة كصلاة عيد الأضحى.



وتابع: إن هذا القول لا سند له من عمل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وعمل المسلمين بعده؛ فقد كان الرسول يخطب خطبتي الجمعة ثم يصلي بالناس، ويقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى» رواه البخاري.



وأضاف مأمون، في معرض رده على سؤال ورد إليه يقول: سمع أشخاصٌ تنعقد بهم الجمعة الخطبةَ من المذياع، فهل يجوز أن يكتفوا بهذه الخطبة التي سمعوها من المذياع ويأتمُّون بشخص منهم يصلي بهم الجمعة، وتصح الصلاة أم لا؟، أن الفقهاء اشترطوا أن يتولَّاهما من يتولَّى الصلاة؛ اقتداء بفعل الرسول، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين؛ فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء، ومَن أجاز من الفقهاء أن يتولَّى الإمامة غير مَن يخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف؛ وهو جائز بعذرٍ وبغير عذر حسب اختلاف المذاهب.



وأوضح: ما دام الفقهاء اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه بإذنه بطريق الاستخلاف، فإن الخطبة المذاعة في الراديو لا تحقق هذا المعنى، ولذلك يكون إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعًا، وتكون صلاة الجمعة بدون أن تسبقها خطبة من أحد من المصلين غير صحيحة شرعًا.

