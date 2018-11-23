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اقتصاد
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:30 ص

تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2017

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2407272

تراجعت أسعار النفط، فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، وذلك بسبب زيادة المعروض من الخام في الأسواق العالمية، وضخ أكبر 3 منتجين "الولايات المتحدة وروسيا والسعودية" أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يوميًا.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 61.88 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي 53.29 دولار للبرميل ليغلق عند أدنى متسوى منذ أكتوبر 2017.

وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل إيجابي فى فاتورة الدعم، ويخفف من أعباء عجز الموازنة، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة يصل إلى 70 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط، المحدد سعره بـ67 دولارًا فى ميزانية دعم الطاقة للعام المالي 2018- 2019، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.

ويوفر تراجع أسعار النفط إلى ما يقرب من 6 دولارات للبرميل عن الأسعار المحددة فى ميزانية الطاقة لمصر نحو 21 مليار جنيه من ميزانية دعم الطاقة.

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