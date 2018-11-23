"الرى" تواجه الأمطار والسيول بمنظومة إنذار مبكر

أعلنت وزارة الرى، حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى، على مستوى عدة محافظات منها القاهرة، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، لمواجهة الأمطار والسيول، اليوم الجمعة وغدا السبت، حسب الخطة القومية التى تأتى ضمن استراتيجية 2020، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تجنب حدوث أزمات من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول والاستعداد لكافة أو محاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.



وقال الدكتور يسرى خفاجى المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات للدستور، إنه تم إنشاء منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول من أثارها التدميرية، والاستفادة من مياهها.



انخفضت درجات الحرارة مع سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، اليوم الجمعة.