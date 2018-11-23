القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
عالم
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:28 ص

إيران تجند سوريين في ميليشياتها بريف دير الزور

إيران
إيران
منار أحمد
dostor.org/2407269

أفاد المرصد السوري بـ"استمرار التوسع الإيراني، على حدود مناطق التحالف"، وسط استمرار عمليات تجنيد سوريين في صفوف الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور.

وأشار المرصد إلى أنه تم رصد، في مناطق بغرب نهر الفرات، استمرار التوسع الإيراني على حدود وجود التحالف الدولي، وفي مناطق وجود بقية الميليشيات التابعة للنظام والمتحالفة معه، وسط استمرار عمليات التطوع من قبل مقاتلين سابقين، ومن قبل سكان من ريف دير الزور، إلى صفوف الميليشيات الإيرانية من قوات الحرس الثوري الإيراني، أو من القوى التابعة لها، حيث التحق عشرات الأشخاص بصفوف هذه القوات عن طريق مكاتب التطويع التي افتتحت في مدينة الميادين ومناطق من غرب الفرات.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ أقل من شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ أقل من شهر

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ أقل من شهر

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

منذ شهر

عراقى ينسحب من مسابقة "ملك جمال العالم" بعد تهديده بالقتل

منذ شهر

اليوم.. الكوريتان تعقدان محادثات لمناقشة التعاون فى الغابات

الآن

اكتشاف كائن بحجم الفيل عاش فى عصر الديناصورات

زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: "عوزانى أقطع علاقتى بأهلى"

تصميم جديد فى الطريق إلى "إنستجرام"

نجوم "الكالتشيو" يصبغون وجوههم بالأحمر من أجل النساء

ads
الأكثر قراءة

تشييع جثمان الصيدلى القتيل بالسعودية.. اليوم 

التوصل لملامح «سفاح البنات» بالسويس

المرور: يحذر قائدي السيارات من السرعة العالية بسبب الأمطار

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. وانخفاض فى درجات الحرارة

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

تشييع جثمان الصيدلى القتيل بالسعودية.. اليوم 

التوصل لملامح «سفاح البنات» بالسويس

المرور: يحذر قائدي السيارات من السرعة العالية بسبب الأمطار

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. وانخفاض فى درجات الحرارة

ads
كشكول

دعم أواصر التعاون بين جامعتي "طنطا ونواكشوط العصرية"

جامعة مطروح: حظر الطلاب من دخول الامتحانات بدون سداد الرسوم الدراسية

منتدي للتوظيف و60 منحة تدريبية لطلاب قسم الجغرافيا بآداب المنوفية

جامعة المنيا: دراسة لتفعيل برنامج التربية الخاصة للطفولة المبكرة

"التعليم" تكشف أسباب تأجيل قرارات تغيير المسمى الوظيفي

الأمصار

مقتل 24 حوثيا وآسر 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز

رسالة مرعبة من جندي صومالي بجيش قطر تفضح مخططاتها.. وتمرد 600 آخرين

وزير خارجية باكستان: موظفو القنصلية الصينية بخير

جماعة انفصالية تتبنى الهجوم على السفارة الصينية بباكستان

صحيفة تحذر كلوب: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول في هذه الحالة

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف كائن بحجم الفيل عاش فى عصر الديناصورات

انخفاض سكان بكين لأول مرة منذ 20 عاما

تعرف على القصة الحقيقة لمسلسل "السقوط في بئر سبع"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة في معهد القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎