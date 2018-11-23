إيران تجند سوريين في ميليشياتها بريف دير الزور

أفاد المرصد السوري بـ"استمرار التوسع الإيراني، على حدود مناطق التحالف"، وسط استمرار عمليات تجنيد سوريين في صفوف الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور.



وأشار المرصد إلى أنه تم رصد، في مناطق بغرب نهر الفرات، استمرار التوسع الإيراني على حدود وجود التحالف الدولي، وفي مناطق وجود بقية الميليشيات التابعة للنظام والمتحالفة معه، وسط استمرار عمليات التطوع من قبل مقاتلين سابقين، ومن قبل سكان من ريف دير الزور، إلى صفوف الميليشيات الإيرانية من قوات الحرس الثوري الإيراني، أو من القوى التابعة لها، حيث التحق عشرات الأشخاص بصفوف هذه القوات عن طريق مكاتب التطويع التي افتتحت في مدينة الميادين ومناطق من غرب الفرات.